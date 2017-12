Pur produit du centre de formation lyonnais, Aldo Kalulu s’était fait remarquer lors de sa première saison professionnelle (2015-2016). Mais en manque de temps de jeu, le milieu offensif de 21 ans a grappillé du temps de jeu à Rennes et au FC Sochaux, en L2. Titulaire 16 fois pour 4 buts depuis le début de saison chez les Doubiste, Kalulu intéresse l’Angleterre.

D’après France Football, Norwich City, actuel 16e de D2 anglaise, serait enclin à faire venir l’international français des moins de 18 ans. Le club jaune et vert veut enrôler le joueur en transfert sec et non en prêt. Reste à savoir si l’OL décide de laisser voler de ses propres ailes sont joueur dès cet hiver ou bien à l’été 2018.