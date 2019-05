L’OL va tourner la page Genesio cet été. L’entraîneur va partir après trois ans et demi de service et va laisser la place à Sylvinho. Le Brésilien débarque dans les bagages de Juninho, qui prend lui le rôle de directeur sportif. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Léo Dubois pense du bien de l’arrivée de ce duo et espère que le vestiaire fera bon accueil.

« On va découvrir. Juninho il connaît bien la maison. Il est venu avec une personne en qui il a confiance. À nous de bien l’accueillir pour faire en sorte que la transition se fasse vite. Si on joue le tour préliminaire de Ligue des Champions, on travaillera tous ensemble pour atteindre nos objectifs. » Il n’y a plus qu’à joindre la parole aux actes.