Après avoir respectivement éliminé le Stade Brestois et Amiens au tour précédent, l’Olympique Lyonnais et le LOSC s’affrontent pour une place en finale de la Coupe de la Ligue BKT.

Pour ce choc, Rudi Garcia opte pour un 4-3-3 avec le Roumain Ciprian Tatarusanu dans les buts. Ce dernier est devancé par Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal. Maxence Caqueret et Houssem Aouar accompagnent Thiago Mendes au cœur du jeu. Enfin, le trio offensif voit les présences de Bertrand Traoré, Moussa Dembélé et Maxwel Cornet.

De son côté, le LOSC s’articule en 4-4-2 où Leonardo Jardim occupe le poste de gardien. La défense est constituée de Jérémy Pied, José Fonte, Gabriel et Reinildo. Renato Sanches et Jonathan Bamba prennent les couloirs tandis que le double pivot est assuré par Benjamin André et Boubakary Soumaré. Enfin, Jonathan Ikoné et Victor Osimhen sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Caqueret, Mendes, Aouar - Traoré, Dembélé, Cornet

Lille OSC : Jardim - Pied, Fonte, Gabriel, Reinildo - Sanches, André, Soumaré, Bamba - Ikoné, Osimhen