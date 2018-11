Deuxième de son groupe de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais est pour le moment en bonne posture. Pour confirmer cela, les hommes de Bruno Génésio doivent prendre le meilleur sur Hoffenheim demain ce soir (à suivre sur notre live commenté). En marge de la rencontre, le capitaine lyonnais, Nabil Fekir, a expliqué que le plus important est le résultat final : « on a essayé plusieurs systèmes, le coach s’adapte aux joueurs disponibles. Il y avait pas mal de blessés maintenant tout le monde est apte. Peu importe le système, j’espère qu’on sera performant. »

Fixé sur ce choc, Nabil Fekir est apparu clairement motivé : « oui on sait que c’est un rendez-vous important. Une finale ? Je ne pense pas ! Il restera deux matches. Il faut prendre la parole et dire au groupe quelque chose de beau à faire demain. Le plus important c’est ce qu’on va faire demain. »