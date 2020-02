Victorieux de son match sur la pelouse du FC Metz (2-0), vendredi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut désormais préparer sereinement son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Les Gones reçoivent la Juventus de Cristiano Ronaldo mercredi (21h) dans une rencontre face au leader de Serie A qui s’annonce compliqué à gérer pour les hommes de Rudi Garcia. L’ancien entraîneur de l’AS Rome connaît bien la Vieille Dame pour avoir passé trois ans en Italie (2013-2016) sur le banc de la Louve.

Mais le coach de 56 ans a précisé, au cours d’une interview à L’Equipe, qu’être dans la peau de l’outsider lors de cette double confrontation pourrait être bénéfique à ses joueurs : « est-ce que j’ai reçu des mots des Romains depuis le tirage ? Bien sûr ! ( Rire.) En plus, la Juve veut gagner la C1. Quand j’y étais, c’était moins palpable. Mais après tant de titres nationaux, tu veux aller plus loin. Ils sont comme le PSG, fait pour gagner la Ligue des champions. La chance, c’est que personne ne mise sur nous. On nous donne perdants d’avance », a confié Rudi Garcia. La Juve est prévenue. Première réponse au Groupama Stadium de Lyon mercredi soir.