Adversaires hier soir lors de France-Italie, Adil Rami et Mario Balotelli seront-ils partenaires la saison prochaine ? L’attaquant italien est dans les petits papiers de l’OM alors qu’il a déjà clamé ses envies de quitter l’OGC Nice après deux saisons abouties. Et comme il y a deux jours, Rami a fait le forcing pour tenter d’attirer Balotelli sur la Canebière.

« Je me sens bien, on a une bonne osmose dans l’équipe. Il y a beaucoup de jeunes, je fais partie des vieux briscards, c’est ça qui est bon. Je prends du plaisir, je kiffe. Ça fait longtemps que je connais Balotelli. J’ai eu la chance de jouer six mois avec lui. C’est une belle personne » a commenté le Français après la victoire des Bleus 3-1 ce vendredi.