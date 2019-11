Expulsé pour une faute lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (2-1), Alvaro Gonzalez, le défenseur espagnol de l’OM, a écopé de deux matches de suspension.

Il manquera donc les rendez-vous de son équipe contre Toulouse et Brest. Il était, semble-t-il, du voyage à Paris pour plaider sa cause devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) ce mercredi. Il ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait de la ville de Paris dans un petit tweet qu’on imagine rieur. « Au fait les amis, Marseille est beaucoup plus sympa que Paris !!! Bonne nuit et beaux rêves !!! » A-t-il gazouillé.