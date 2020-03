L’Olympique de Marseille reçoit l’Amiens Sporting Club en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, au stade Orange-Vélodrome (21h). Dauphin du PSG, huit points devant le Stade Rennais, l’OM a l’occasion de faire le trou face au 19e du championnat, qui n’a plus gagné depuis le 2 novembre, soit 15 rencontres ! Parvenus à accrocher le PSG (4-4) à la mi-février, les Picards sont en quête d’un exploit pour ne pas descendre. La mission s’annonce compliquée pour une équipe qui ne l’a emporté qu’une seule fois en déplacement cette saison (Metz, 6e journée).

Pour cette rencontre, André Villas-Boas s’appuie sur un 4-3-3 devenu classique. Au coup d’envoi, Mandanda, Sarr, Amavi et Alvaro-Gonzalez sont présents derrière. Rejoints par Boubacar Kamara, préféré à Duje Caleta-Car, absent de la feuille de match. Strootman intègre le milieu aux côtés de Rongier et Sanson. Devant, Germain et Payet entourent Benedetto. Six mois après son opération de la cheville, Florian Thauvin fait son retour dans le groupe, mais il débute sur le banc. Côté amiénois, Luka Elsner aligne un 4-3-3, avec Zungu et Monconduit devant la défense, Kakuta en 10 et un trio offensif Diabaté, Guirassy, Mbenza. Ghoddos, qui a purgé une suspension liée à un transfert avorté en Espagne, débute sur le banc.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro Gonzalez, Kamara, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Germain, Benedetto, Payet

Amiens SC : Gurtner - Calabresi, Opoku, Chedjou, Aleesami- Zungu, Monconduit, Kakuta - Diabaté, Guirassy, Mbenza