L’entraîneur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a profité de sa conférence de presse du jour pour distribuer les bons points, à commencer par les performances de Dimitri Payet. « Il est content, moi aussi. Il est très important pour nous, il vient de marquer. (...) Je suis content de ses progressions. Il défend bien aussi, ça m’intéresse aussi cet état d’esprit », a-t-il lâché avant de saluer l’adaptation d’Alvaro Gonzalez. « Nous sommes contents parce qu’il fait tout ce à quoi on a pensé lorsqu’on l’a recruté : le contrôle de la ligne, de la profondeur, son expérience, la communication, le timing de la pression, important dans l’apprentissage », a-t-il souligné.

AVB a ensuite évoqué la forme du moment de son autre recrue Dario Benedetto. « Quand j’ai parlé avec lui, et à son entourage, notamment Barros-Schelotto un de ses anciens entraîneurs à Boca Juniors, tout le monde m’a dit : "je suis sûr qu’en France, il va marquer 15 buts". On en est à 4, je pense qu’il peut arriver à ce premier objectif. Je pense qu’il peut le faire, c’est pour ça qu’on l’a recruté », a-t-il glissé, saluant également sa capacité à faire des passes décisives. Très satisfait, le Lusitanien a également complimenté Morgan Sanson, Jordan Amavi et Valentin Rongier pour leurs progrès récents. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

