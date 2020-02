Avec cinq points pris sur neuf possibles, l’Olympique de Marseille a vu son avance sur Rennes fondre (trois points). Pour se qualifier en Ligue des Champions, l’entraîneur marseillais estime qu’il faudra entre 25 et 30 points aux siens.

« Dans ce match en milieu de semaine, un point peut-être positif, mais on va essayer de gagner. Plus on prend de points vite, mieux c’est. On peut avoir besoin de 25 ou 30 points en plus pour la Ligue des Champions. Ça va dépendre d’où on va où vont les autres, s’ils font tous les points ou non, ça ne semble pas être le cas pour l’instant. À la dernière journée de championnat si on a trois points d’avance sur Rennes, on aura besoin que d’un point. C’est bon, mais ce n’est pas la dernière journée de championnat », a expliqué André Villas-Boas devant la presse ce mardi avant la rencontre de ce mercredi face à l’ASSE (rencontre à suivre en direct et en live commenté sur FM).