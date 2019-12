En quête d’un sixième succès de rang en Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille les Girondins de Bordeaux, dimanche à 21h (un match à suivre en direct sur notre site). André Villas Boas pourra-t-il compter sur Alvaro Gonzalez pour cette rencontre comptant pour la 17e journée ? Sorti sur blessure face à Montpellier le 21 septembre dernier, le défenseur central espagnol n’a depuis été titulaire qu’à deux reprises, dans deux rencontres importantes (Lille, Lyon). Expulsé face à l’OL, l’Espagnol avait été suspendu à Toulouse et face à Brest et fait son retour dans la semaine, sur la pelouse du SCO Angers.

Entré à la place de Dario Benedetto, il n’avait pris part qu’à 28 minutes de jeu. La raison ? Une forme pas encore étincelante. Malgré cela, le coach marseillais semble compter sur son défenseur, dès dimanche. Le technicien portugais n’a pas caché son Alvaro-dépendance en conférence de presse, ce vendredi. « Il est à 90%, pas à 100%, il a encore des douleurs musculaires. Ça reste une option pour dimanche, on va voir demain. Ça nous donne plus de confiance et de tranquillité quand il est sur le terrain, » a-t-il déclaré. Le joueur prêté par Villarreal pourrait donc retrouver une place dans le onze de départ dans deux jours.