L’OM a officialisé sa première recrue du mercato ce vendredi avec l’arrivée du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez. De quoi donner le sourire à André Villas-Boas le nouvel entraîneur olympien, qui attendait son premier renfort de pied ferme. Invité à s’exprimer sur le sujet, le Portugais a semblé ravi et a loué les qualités de l’ancien de Villarreal.

« C’est un leader défensif, doté d’une bonne lecture du jeu et solide dans les duels. C’est un poste que nous recherchions pour le début de la saison. C’est peut-être un premier grand pas européen pour lui, dans un grand club, avec la pression et des ambitions différentes. (...) Il est très content d’être dans un club comme l’OM. Évidemment, il va renforcer notre défense centrale » a commenté Villas-Boas, alors que Marseille a perdu Rolando et Abdennour, tous deux en fin de contrat, et que Rami est en conflit ouvert avec le club.

