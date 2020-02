Dans une soirée compliquée face à Toulouse au Vélodrome, l’OM s’en est sorti grâce à un magnifique but signé Dimitri Payet. Bousculés tout au long de la rencontre, les Phocéens peuvent remercier leur meneur de jeu et leur gardien Steve Mandanda, auteur de plusieurs parades décisives. Pour André Villas-Boas aujourd’hui avec une équipe épuisée après trois matches en six jours, il a fallu un geste de génie de Payet pour venir à bout de la lanterne rouge du championnat.

« C’était un vrai geste extraordinaire, dont on avait besoin aujourd’hui. L’équipe était fatiguée et ne trouvait pas les espaces. On a eu de la chance aujourd’hui, car on aurait pu prendre un but. On comptait mettre un peu plus de pression en seconde période mais on avait besoin d’un moment de magie aujourd’hui et c’est Payet qui l’a fait. (...) En seconde période, on a eu la capacité physique aussi à faire des efforts. Aujourd’hui, on a pensé à un match tranquille mais c’était un match fermé, très compact où on n’avait pas besoin de souffrir de cette façon. On a joué trois matches avec seulement trois jours de repos entre chaque rencontre. À partir de maintenant, c’est fini, on va donner un jour demain et reposer les gars avant l’OL. » Car un quart de finale de Coupe de France important attend l’OM en milieu de semaine prochaine et c’est à suivre sur notre live commenté.