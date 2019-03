Relégué provisoirement à neuf longueurs de Lyon, l’Olympique de Marseille décide de s’organiser en 4-4-2 contre Angers pour réduire l’écart. Yohann Pelé évolue dans les cages suite à la suspension de Steve Mandanda tandis que Bouna Sarr, Adil Rami, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi forment la défense. Le double pivot est constitué de Morgan Sanson et Maxime Lopez tandis que Florian Thauvin et Lucas Ocampos occupent les couloirs. Enfin, Valère Germain se retrouve en attaque avec Mario Balotelli.

De son côté, Angers s’articule dans un 4-3-3 avec Ludovic Butelle dans les buts. Abdoulaye Bamba, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Pierrick Capelle composent la ligne défensive. Aligné en tant que sentinelle, Baptiste Santamaria est épaulé par Vincent Pajot et Thomas Mangani dans le cœur du jeu. Angelo Fulgino et Flavien Tait soutiennent Jeff Reine-Adélaïde en attaque.

Les compositions :

Olympique de Marseille : Pelé - Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Lopez - Thauvin, Ocampos - Germain, Balotelli

Angers SCO : Butelle - Bamba, Traoré, Thomas, Capelle - Pajot, Santamaria, Mangani - Fulgini, Reine-Adélaïde, Tait