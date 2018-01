Pour le match de clôture de la 23ème journée, la Ligue 1 a offert un choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Si le match s’est terminé sur un spectaculaire match nul (2-2), l’issue aurait pu être tout autre. En effet, un but de Jemerson a été refusé sur une position de hors-jeu discutable. En première mi-temps, c’est Dimitri Payet, seul face au but qui aurait pu donner l’avantage à l’OM.

En conférence d’après match, le milieu marseillais est revenu sur son occasion manquée. « Le nul n’est pas illogique même si on a eu les meilleures occasions. C’est autre chose que le 6-1 du match aller. Ça prouve qu’on a encore progressé, même si on a manqué de justesse devant le but. Sur mon occasion ratée, je me voyais déjà marquer… », comme le rapporte La Provence. Certainement comme les milliers de supporters marseillais présents au Vélodrome...