C’est le grand débat sur la Canebière. Avec quelle équipe l’OM se présentera en Ligue des Champions la saison prochaine, en cas de qualification bien sûr, alors que la direction voudra vendre plusieurs éléments ? Plusieurs éléments sont sous contrat jusqu’en 2021, ce qui accrédite la thèse de nombreux départs l’été prochain. Cependant, il n’est dit que les joueurs chercheront à partir à l’issue de la saison. C’est le sens dela déclaration de Boubacar Kamara en conférence de presse ce mercredi.

« Pour moi ça serait un rêve et un objectif de joueur la Ligue des Champions avec l’OM. C’est mon club, où j’ai toujours joué. Je la regardais petit dans les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ça serait magnifique. Si on y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessins. Tous les joueurs qui ont contribué à la qualification voudront la jouer. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de mercato », a-t-il lancé. Le dégraissage espéré par la direction ne sera peut-être pas si facile...