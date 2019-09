Rien ne se passe comme prévu pour Florian Thauvin, blessé depuis le 14 juillet dernier, et qui pourrait bien être absent pour plusieurs mois s’il devait passer par la case opération. Mais ce n’est pas tout. Comme l’explique L’Equipe, le milieu offensif est sur les nerfs et cela se ressent à l’entraînement. La semaine passée, une altercation l’a opposé à Morgan Sanson, jugé coupable par l’international français de ne pas lui avoir fait la passe devant le but.

Cela n’a pas plu à l’entraîneur André Villas-Boas, qui a carrément interrompu l’entraînement avant de faire la morale aux deux hommes. Ces deux derniers ne sont visiblement pas les meilleurs amis du monde puisqu’ils avaient déjà eu maille à partir la saison passée.

