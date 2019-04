Alors que le jeune milieu de terrain de l’OM, Alexandre Phliponeau (18 ans), a récemment signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen, l’avenir de nombreux autres joueurs est en suspens au centre d’entraînement olympien. Comme l’indique La Provence, deux cadres de l’équipe réserve devraient parapher un contrat professionnel cet été : le gardien de but Amadou Dia (1999) et le défenseur Ali Abdallah Mohamed (1999).

D’autres, s’ils ne vont pas forcément passer prochainement professionnels, vont être conservés par l’OM. Ça devrait notamment être le cas pour Dembo Gassama (1997), Ayoub Ouhafsa (1997) et Florian Chabrolle (1998). Pour le reste, certains ne devraient pas être gardés, tandis que d’autres pourraient demander à partir en raison des sollicitations qui les entourent (Isaac Lihadji et Niels Nkounkou). Mais en plus des joueurs, une autre question devra être réglée par les responsables de Marseille : qui encadrera ces jeunes la saison prochaine ? Ainsi, le directeur du centre de formation, les entraîneurs de l’équipe réserve, des U19 et des U17 Nationaux voient tous leur contrat expirer en juin. Andoni Zubizarreta (directeur sportif), qui devra décider de leur futur, va avoir du pain sur la planche dans les mois prochains.