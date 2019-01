La situation est de plus en plus tendue pour Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille, suite aux derniers résultats et au niveau de jeu affiché par ses hommes.

Pris à parti médiatiquement par les supporters depuis quelques jours, le coach phocéen n’a pas pu échapper aux tags à son encontre sur les murs de la Commanderie, publié sur Twitter par le correspondant de L’Équipe à Marseille.