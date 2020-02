Duje Caleta-Car (23 ans) réalise une belle saison avec l’Olympique de Marseille. Si ses premiers pas en France l’année dernière se sont révélés poussifs, le défenseur central croate a retrouvé son meilleur niveau depuis août dernier. Son association avec Alvaro Gonzalez constitue l’un des points forts de l’OM version André Villas-Boas. Dans une interview accordée à l’AFP, Caleta-Car a expliqué son renouveau.

« Je me sens très en forme, sûr de moi. À chaque entraînement, chaque match je me sens fort, puissant, je sens que je domine les adversaires. L’année dernière, je venais d’arriver, je n’étais pas en forme, tout était nouveau en plus, j’évoluais dans un meilleur championnat, avec de meilleurs joueurs, et j’ai connu une baisse de confiance. (...) Je n’étais pas au niveau où je suis aujourd’hui. J’ai réussi à m’adapter, j’espère que j’ai réussi à montrer à l’entraîneur, au club, aux supporters, que je mérite leur confiance, et qu’ils savent pourquoi ils m’ont fait venir ici, » a ainsi commenté l’international croate. L’intéressé aura l’occasion de prouver une nouvelle fois sa valeur face à Nantes samedi...