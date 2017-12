Débarqué dans les dernières heures du mercato à l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou peine à imposer sa patte sur la Canebière. L’attaquant grec n’a inscrit que trois buts toutes compétitions confondues, et semblent souvent passif sur le terrain. Interrogé par le journal L’Équipe, Jacques-Henri Eyraud est revenu sur le transfert de l’ex-joueur du Benfica Lisbonne.

« Mitroglou est arrivé blessé, et on le savait. Il est arrivé après des heures passées dans mon bureau, Andoni, Rudi et moi, à réfléchir sur les possibilités encore ouvertes à la fin du mercato. On a fait une erreur dans ce mercato, c’est qu’on a eu des discussions avec un joueur qui ont trop duré (Aboubakar). Et ça, c’est une erreur qu’on essaiera de ne pas reproduire », a reconnue le président de l’OM.