En match amical de pré-saison, l’Olympique de Marseille affronte les Glasgow Rangers ce dimanche après-midi. Et la rencontre a mal débuté puisque les Marseillais ont encaissé un but dès la 17e minute par Daniel Candeias sur une perte de balle de Florian Thauvin (0-1). Et la malchance a continué pour l’international français (10 sélections).

En effet, sur une récupération de balle, côté droit, l’attaquant s’est tordu la cheville sur un mauvais appui. André Villas-Boas n’a pas voulu prendre de risque avec son joueur et l’a sorti immédiatement au profit de Bouna Sarr (24e, 1-0).

24' Changement | #RFCOM Touché à la cheville, @FlorianThauvin cède sa place à Bouna Sarr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 14 juillet 2019

