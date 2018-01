Alors que le mercato touche à sa fin, Rudi Garcia était présent en conférence de presse et a notamment répondu aux questions des journalistes sur ce marché hivernal, au final plutôt tranquille du côté du sud de la France.

« Il vous reste une dizaine d’heure à attendre, ne soyez pas trop impatient, ça se termine tranquillement, on en parlera demain, ce n’est pas terminé, on ne parle de rien », a confié l’entraîneur de l’OM, avant d’ajouter qu’aucun jeune ne partira en prêt : « on a besoin d’eux, ils ne bougeront pas ».