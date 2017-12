L’OM va-t-il s’activer lors du mercato hivernal ? L’année dernière, ils avaient lâché les chevaux en attirant Payet, Sanson, Evra et Sertic. Cela sera sûrement moins fourni dans le sens des arrivées même si Rudi Garcia n’écarte pas l’idée d’un ou plusieurs renforts.

« On va voir si on est qualifié en Coupe de la Ligue et quel est notre calendrier. On a envie d’être en quart. Si on va loin dans toutes les compétitions, c’est 21 matches en 70 jours. Ce n’est pas un rythme à mettre un footballeur dehors. J’en reviens au calendrier... », a-t-il lancé, avant d’être relancé sur le possible recrutement d’un milieu de terrain pour faire souffler Luiz Gustavo. « Vous le demanderez à Andoni, il est en plein boulot par rapport à ça. »