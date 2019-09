L’Olympique de Marseille a annoncé il y a quelques jours avoir prolongé son international japonais Hiroki Sakai (29 ans) jusqu’en juin 2022. Une satisfaction pour le club et pour le latéral droit, à en croire ses propos relayés par le compte Twitter officiel de l’OM qui a publié une vidéo à ce sujet.

« Je suis très heureux de prolonger et de pouvoir continuer à jouer ici. Je veux continuer à donner tout ce que j’ai pour ce club. C’est une grande ville et j’ai le sentiment que tout ce dont j’ai besoin est ici. Il y fait bon vivre et c’est l’endroit où je me sens bien », a-t-il expliqué devant les caméras du club.

Notre samouraï prolonge son aventure avec l'OM

Notre samouraï prolonge son aventure avec l'OM

