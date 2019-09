Absent de la feuille de match d’Olympique de Marseille-AS Saint-Etienne, disputé ce soir au stade Orange-Vélodrome, Luiz Gustavo s’était envolé pour la Turquie, où il doit normalement s’engager en faveur de Fenerbahçe. Après la victoire des Olympiens, interviewé par Canal +, le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a officialisé le départ du milieu de terrain brésilien de 32 ans.

« Je crois que tout le monde connaît ce que je pense de ce joueur. Et puis, en janvier dernier il a eu une très grosse offre de Chine. On lui a demandé de rester. Puis il a eu une nouvelle offre et il a voulu partir. J’avais préparé une reconversion pour lui, j’avais préparé tout un projet. C’est un grand professionnel, il est en Turquie. On verra ce qu’il va se passer, mais probablement un départ vers Fenerbahçe, » a-t-il lâché à Laurent Paganelli.

