Arrivé en 2016 sur le banc de Marseille, Rudi Garcia a su résister aux périodes difficiles de l’OM, notamment cette année, en décembre et en janvier, où il a fait face à de nombreuses critiques. Mais il pouvait compter sur le soutien de son président, Jacques-Henri Eyraud, qui l’a toujours défendu, et qui continue d’avoir confiance en lui : « C’est le coach de l’OM, dont chacun a loué les mérites l’année dernière, a confié Eyraud au Dauphiné Libéré. C’est un coach français ayant réussi à l’étranger et ayant l’un des plus beaux palmarès des dix dernières années. Maintenant, c’est un coach qui a des objectifs. Il le sait. »

« Il y a beaucoup de pression à l’Olympique de Marseille, ça a toujours été le cas, a poursuivi le président olympien. Mais moi, tant que la saison n’est pas terminée, je suis avec lui pour trouver des solutions et permettre au groupe de performer le mieux possible. »