Ce dimanche, 23 joueurs français sont devenus champions du Monde. Parmi eux, trois Marseillais : Florian Thauvin, Steve Mandanda et Adil Rami. Interrogé par La Provence aujourd’hui, le président de l’OM, qui n’a pas non plus oublié le médecin Franck Le Gall, a exprimé sa fierté de les compter dans l’effectif olympien.

« [J’ai ressenti] un grand moment de fierté. [...] Mais j’étais surtout content pour eux : ils rayonnaient tous de bonheur. On peut les comprendre. Quelle épopée ! [...] Mais je leur dirai aussi que l’aventure n’est pas terminée. Que leur quête d’excellence doit continuer ! » Le club phocéen devrait les accueillir comme il se doit à leur retour.