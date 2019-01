Bafétimbi Gomis a côtoyé Florian Thauvin à l’Olympique de Marseille le temps d’une saison. Les deux machines à scorer ont établi une amitié, et l’ancien attaquant de Lyon, Saint-Etienne ou encore Galatasaray n’a cessé de l’encenser. Tout récemment, dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Bafé Gomis a assuré qu’il voyait grand pour son ancien partenaire à l’OM. Selon lui, si Marseille ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, Florian Thauvin devra alors quitter le club.

« Pour moi, Florian manque de reconnaissance au niveau international, on reste sur son échec à Newcastle, on sous-estime le nouveau Thauvin. Ce serait un autre joueur avec ces stats, un Falcao, un Di Maria, par exemple, on dirait qu’il est extraordinaire, qu’il est un joueur de classe mondiale. L’OM doit se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et comme Flo l’a dit, il pourra alors peut-être rester. Sinon, après avoir tant marqué ces trois dernières années, il sera temps pour lui de se frotter à une autre exigence, une autre concurrence, dans un très grand club, pour espérer devenir un jour titulaire en équipe de France », a ainsi déclaré Bafé Gomis.