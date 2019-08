Une semaine après avoir chuté contre le Stade de Reims à l’Orange Vélodrome (0-2), l’Olympique de Marseille se rend à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 (samedi à 17h30, un match à suivre sur notre live commenté). À la veille de cette rencontre, le club phocéen a dévoilé le groupe pour ce déplacement.

André Villas-Boas a décidé de convoquer le latéral Abdallah Ali Mohamed et le milieu de terrain Saîf-Eddine Khaoui par rapport au match de samedi dernier. Le premier remplace Christopher Rocchia tandis que le second prend la place d’Isaac Lihadji, touché à la cheville lors d’un entraînement et donc mis au repos.

Le groupe marseillais :

Le groupe retenu pour cette e journée de @Ligue1Conforama #FCNOM pic.twitter.com/SvelLXBPps — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2019

