L’Olympique de Marseille a changé d’équipementier. Après plusieurs années passées chez Adidas, le club phocéen travaille désormais avec Puma. Et le club de Ligue 1 a dévoilé ce mercredi les nouveaux maillots pour la saison 2018-2019.

Quelques heures après la sortie des nouvelles tuniques, Puma et l’Olympique de Marseille ont dévoilé un clip pour les introduire. Si l’on peut y voir Adil Rami ou encore le rappeur Alonzo, qui réalise d’ailleurs la voix, une petite surprise a été réservée puisque Diego Maradona y figure également ! De quoi donner de l’ampleur à cette vidéo.

Marseille we’re here. Introducing the new 2018/19 @OM_Officiel kits. Born in Water Made For Fire . #NewLevels pic.twitter.com/r0H5TJqPja

— PUMA Football (@pumafootball) 4 juillet 2018