Acheté 10 M€ à Aston Villa en 2017, Jordan Amavi (25 ans) connait une période délicate à l’Olympique de Marseille. Critiqué depuis de longs mois par les supporters phocéens, le latéral gauche commence seulement à relever la tête avec des prestations plus en adéquation avec son niveau attendu. Ancien joueur de l’OM entre 2009 et 2011, Fabrice Abriel conseille à son ancien coéquipier à Nice de ne pas baisser les armes et de continuer à travailler.

« Il doit retourner l’opinion des gens. Comment ? En continuant à travailler de la même façon que durant ces moments difficiles. (...) Je lui conseille donc de se taire, de bosser, de se concentrer sur son rôle, ses matches, ses entraînements, explique l’ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Provence. Il pourra ainsi s’améliorer et retrouver son meilleur niveau. Il a toujours été un garçon sérieux. »