Titulaire indiscutable dans l’entrejeu marseillais, Morgan Sanson s’est entretenu avec le Parisien pour évoquer en partie la saison de l’OM. Le milieu de terrain s’est réjoui d’évoluer sous les ordres d’André Villas-Boas, arrivé cet été. Il a abordé également son prédécesseur, Rudi Garcia, avec qui l’histoire a mal terminé.

L’ex-Montpelliérain a reconnu des choix illogiques du coach pendant la saison puis affirmé que la relation entre celui-ci et le vestiaire avait eu un impact sur les performances du club. « La saison écoulée, il y a pu avoir avec lui une perte de confiance. Consciente ou pas. Il m’est arrivé parfois d’être bon à l’entraînement et de ne pas jouer. Après, je ne vais pas ressasser le passé. Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives » a-t-il rapporté avant de répondre « Oui » à la question : « Le groupe a-t-il lâché Rudi Garcia ? »