Opposé au LOSC ce samedi à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire (2-1, 12e journée de Ligue 1). Grâce à ce succès, le club phocéen grimpe provisoirement à la troisième place du championnat. Présent dans les couloirs du stade après la rencontre, André Villas-Boas est donc revenu sur cette belle performance.

« On a toujours été proches dans le classement des équipes au-dessus de nous. Et on est remontés et c’est important pour nous. On revient à la place qu’on mérite évidemment. On a fait de mauvais matches mais on s’est bien repris aujourd’hui. (...) On a eu un bon état d’esprit et on a mis de la combativité », a déclaré le technicien portugais au micro de Canal +.