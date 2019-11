Lors du dernier mercato estival, Morgan Sanson a attiré de nombreuses écuries européennes, notamment en Premier League. Le milieu de l’Olympique de Marseille, sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2022, était dans le viseur de formations comme Everton, Crystal Palace ou encore Wolverhampton. Finalement, après un été mouvementé, l’ancien Montpelliérain est resté sur la Canebière. Mais dans quelques semaines, le mercato hivernal va ouvrir ses portes. L’occasion pour certains joueurs de changer de club en cours de saison. Auteur de 13 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (1 but et 1 passe décisive en Ligue 1), le joueur âgé de 25 ans, interrogé par Canal +, a justement abordé le sujet.

Et pour le natif de Saint-Doulchard, il n’est pas question de quitter l’Olympique de Marseille. « Je ne suis pas dans l’optique d’un départ cet hiver. Un nouveau coach est arrivé et il fait du bon travail. Donc il n’est pas question pour moi de partir cet hiver. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Si un grand club vient et met l’argent que l’OM veut, on verra, mais je ne suis clairement pas dans l’optique de partir », a lâché Morgan Sanson, milieu de terrain le plus utilisé par André Villas-Boas cette saison avec 956 minutes jouées. Le technicien portugais devrait donc encore pouvoir compter sur son homme fort de l’entrejeu dans les prochains mois.