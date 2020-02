Mercredi, l’OM est allé grappiller trois nouveaux points sur la pelouse de Saint-Etienne (0-2), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Mais ce choc a été marqué par des incidents survenus avant même le coup d’envoi, à l’extérieur de Geoffroy-Guichard. Des affrontements entre supporters qui ont obligé les forces de l’ordre à faire usage de gaz lacrymogènes. Résultat : le coup d’envoi de la rencontre a été décalé d’une dizaine de minutes. Si le match a pu démarrer, le parcage marseillais est resté vide. Et pour cause, la préfecture ayant décidé de renvoyer les supporters phocéens chez eux.

À la veille de la réception du Toulouse FC au stade Orange-Vélodrome (17h30, samedi), Morgan Sanson était présent en conférence de presse, au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. L’occasion pour le milieu de terrain de revenir sur les coulisses de cette étrange soirée. « Déjà, on est arrivés dans le tunnel en se demandant ce qui se passait, on a senti les gaz lacrymogènes, on s’est dit que quelque chose n’allait pas. On a eu la directive du président de ne pas aller sur le terrain, car les supporters n’étaient pas dans le stade, ce qui était logique. Les délégués nous on dit d’y aller, ils nous ont affirmé que les supporters allaient rentrer après. Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé, on s’est fait berner, les supporters aussi. Il y a eu de graves incidents, on est content d’avoir gagné, pour eux. Et maintenant, on espère pouvoir leur offrir du spectacle ce week-end, dans notre stade. »