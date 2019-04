Opposé au FC Nantes ce dimanche soir dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a chuté devant son public (1-2). Une défaite qui devrait laisser des traces puisque le LOSC, l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne ont tous gagné au-dessus du club phocéen. Interrogé par Canal + après la rencontre, Morgan Sanson n’a pas caché sa déception.

« C’est une défaite qui fait mal. On voulait gagner tous les matches du sprint final. La première mi-temps, on est rentré dans leur jeu, on s’est énervé. Il n’y a pas eu trois minutes de jeu de suite sans qu’il n’y ait de coup de sifflet. On s’est dit à la mi-temps qu’on pouvait faire plus, mais ils mettent le deuxième qui nous fait mal et on n’a pas réussi à égaliser et à remporter le match. (...) C’est compliqué, on ne va pas se voiler la face », a expliqué l’ancien joueur de Montpellier.