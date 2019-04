Après les victoires de l’Olympique Lyonnais, du LOSC et de l’AS Saint-Etienne, l’Olympique de Marseille (5e, 54 points) doit absolument s’imposer ce dimanche contre le FC Nantes (13e, 40 points) à l’Orange Vélodrome. En cas de contre-performance, le club phocéen compterait en effet quatre ou cinq points de retard sur l’ASSE, quatrième, à quatre journées de la fin. De son côté, le FCN veut enchaîner après trois victoires de rang pour éventuellement rejoindre Rennes (11e).

Pour cette rencontre, Rudi Garcia aligne un 4-4-2 et ne change que deux joueurs après le succès à Guingamp (3-1). Sarr effectue son retour au poste de latéral droit et remplace Amavi, Sakai passant à gauche. Absent à cause d’une blessure à la cheville, Thauvin est lui remplacé par Balotelli. Côté nantais, Vahid Halilhodžić opte aussi pour un 4-4-2 avec deux changements par rapport au match face à Amiens (3-2). Traoré et Girotto sont en effet titulaires.

Les compositions officielles

OM : Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Payet, Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos - Germain, Balotelli

Nantes : Dupé - Ié, Diego Carlos, Pallois, Traoré - Girotto, Rongier, Touré, Moutoussamy - Waris, Coulibaly