L’Olympique de Marseille accueille le Nîmes Olympique à l’occasion de la 32e journée, avec l’ambition de reprendre provisoirement la 4e place à l’AS Saint-Etienne. Sur trois matches sans succès, les Olympiens devront faire un résultat s’ils veulent caresser l’espoir d’une folle remontée sur le podium et profiter du nouveau faux-pas de l’OL. En face, installé en milieu de de tableau et vainqueur 3 buts à 1 à l’aller, le promu nîmois qui reste sur deux succès à domicile, cherchera à mettre un terme à une série de trois défaites en déplacement (Paris, Amiens, Saint-Etienne).

Pour ce match, Rudi Garcia peut compter sur un groupe complet, à l’exception de Lucas Ocampos, suspendu. Cet après-midi, Amavi, Strootman et Germain quittent le onze. Le coach marseillais opte pour un 4-2-3-1, dans lequel on retrouve un double pivot Luiz Gustavo-Maxime Lopez et un trio offensif Thauvin-Payet-Radonjic en soutien de Balotelli. En face, Bernard Blaquart choisit lui de conserver l’ossature du onze vainqueur du Stade Rennais le week-end dernier. Seul Briançon, expulsé face aux Bretons et donc suspendu, manque à l’appele. Faitout Maouassa le remplace numériquement. Devant, le trio Thioub, Alioui, Bouanga est reconduit.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sarr, Caleta-Car, Kamara, Sakai - Lopez, Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Radonjic - Balotelli

Nîmes : Bernardoni - Ripart, Miguel, Lybohy, Maouassa - Ferri, Savanier, Bobichon - Thioub, Alioui, Bouanga