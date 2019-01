Laissé sur le banc mercredi dernier lors de la défaite de l’OM à Saint-Étienne (1-2), alors qu’il avait jusqu’ici disputé chacune des 18 premières rencontres de Ligue 1, Dimitri Payet souffre d’un manque de confiance en ce moment. Et son statut de capitaine est remis en cause par différents consultants du monde du football. Alors que Christophe Dugarry a récemment pris la parole pour critiquer le Réunionnais, c’est au tour de l’ex-Lillois Rio Mavuba de se lâcher sur le milieu offensif marseillais. « Dimitri Payet, moi, je ne comprends pas son attitude, a ainsi confié l’ancien capitaine du LOSC sur RMC. Capitaine, quand tout réussit comme la saison passée, c’est facile. Un capitaine, on le voit quand on est dos au mur, quand le bateau il coule, quand l’entraîneur a besoin de relais. »

Rio Mavuba est ensuite revenu sur la non-titularisation de Payet à Geoffroy-Guichard : « Là, Rudi (Garcia) lui a accordé sa confiance mais le met un peu sur le banc car il n’est pas performant. Et le mec se met un peu à bouder... Ce n’est pas l’attitude d’un vrai capitaine, je suis désolé ! Face aux supporters (dimanche dernier au Vélodrome, ndlr) c’est Steve Mandanda qui est venu s’exprimer, ce n’est pas lui, on l’a vu en retrait. Pour moi, il n’assume pas son vrai rôle. »