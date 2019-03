Adil Rami, Rolando, Dimitri Payet, Luiz Gustavo ou encore la recrue la plus onéreuse de l’été dernier Kevin Strootman. Les cadres ont tâté du banc ces derniers temps à l’OM, entre le choix d’un nouveau système de jeu en 4-4-2 et l’émergence de la jeune charnière Kamara-Caleta-Car. Mais l’entraîneur olympien Rudi Garcia espère bien que cette nouvelle donne va les pousser à se réveiller.

« J’espère qu’il y a de la frustration. Ce que j’attends, et ce que je vois à l’entraînement, c’est plus d’implication, de volonté, de travail, de motivation de la part de ceux qui sont moins là. Ça s’appelle la concurrence, l’émulation. Je suis content que tout le monde cravache pour retrouver une place », a-t-il glissé avant d’évoquer plus particulièrement le cas Dimitri Payet et la vexation d’être mis sur le banc. « J’espère bien, oui. Lui comme Luiz, Adil, Rolando, ceux qui ne jouent pas et ont plus joué par le passé. J’espère qu’ils ont envie de démontrer que je me trompe et qu’ils on envie d’être sur le terrain au départ des matches. » L’OM affrontera Saint-Etienne dimanche soir à l’Orange Vélodrome (match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato).