Adil Rami (33 ans) vit peut-être ses dernières semaines en tant que joueur de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat dans deux ans, le défenseur central possède l’un des plus gros salaires du club mais face à la montée en puissance du duo Kamara-Caleta-Car, il joue beaucoup moins. Il est suivi en MLS notamment mais Rudi Garcia compte toujours sur lui.

« Surtout je ne veux pas parler de mercato. Ce n’est vraiment pas le moment. Adil, il bouillonne, il travaille, il attend son moment. Il est intelligent et a de l’expérience. À lui de répondre présent quand ce sera le moment. On a eu besoin de lui contre Angers. C’est un garçon intelligent et performant. Il sait que l’association Kamara-Caleta-Car fonctionne. Il amène son enthousiasme. »