Lucas Ocampos (24 ans) est incertain pour le déplacement à Guingamp (33e journée de Ligue 1). Rudi Garcia, en attendant de savoir s’il pourrait finalement compter sur lui, a fait l’éloge de l’attaquant albiceleste ce jeudi en conférence de presse.

« On a besoin de Lucas car c’est un joueur qui, depuis que je suis arrivé, montre des qualités exceptionnelles, mentales et techniques. Il a beaucoup marqué et donné de buts. C’est un exemple sur le terrain par sa détermination, il mouille le maillot et donne tout pour l’OM. Il est contagieux, comme Luiz (Gustavo), il montre la voie dans l’engagement, le don de soi, pour emmener ses partenaires avec lui », a-t-il lâché. L’Argentin appréciera.