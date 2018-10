Pour la première fois depuis le début de la saison, l’OM a enchaîné un deuxième match sans encaisser le moindre but en s’imposant 0-1 sur la pelouse de Nice. Un soulagement pour Rudi Garcia et les siens après un début de saison catastrophique au niveau de la défense. Interrogé en conférence de presse sur l’état des lieux de sa défense, le technicien phocéen a loué la performance de Rami et de Kamara mais a donné son avis sur l’entrée en jeu de Duje Ćaleta-Car avant d’évoquer le retour du revenant Thomas Hubocan, auteur de ses premières minutes avec l’OM ce dimanche soir.