Mercredi soir, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse de Geoffroy-Guichard à cause d’un doublé de Wahbi Khazri (2-1). Lors de cette rencontre, Rudi Garcia avait décidé de se passer de son homme fort : Dimitri Payet. Le capitaine de l’OM a été écarté et n’est pas rentré en jeu pour aider ses compères à revenir au score. Interrogé au sujet de ce choix fort, Rudi Garcia a justifié l’absence de son capitaine.

« Le capitaine en dehors est parfait, il assume, il est prêt et il défend ses partenaires, il est très bon pour ça. Sur le terrain, je l’ai trouvé moins performant lors du dernier match, le choix de ne pas l’aligner était tactique. J’avais besoin qu’on se crée des espaces, on a eu beaucoup d’attaques rapides dans le premier acte, on a besoin de nos tops joueurs, Dimitri est moins bien depuis la reprise, je le vois travailler fort. Je compte sur lui, j’ai besoin de tout le monde. Je suis derrière lui, il faut qu’il redevienne performant, l’équipe a besoin de lui », a ainsi déclaré Rudi Garcia.