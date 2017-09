Alors que son propriétaire américain Frank McCourt avait investi cet été, l’OM a débuté son championnat sans grand éclat. La gifle 6-1 reçue à Monaco a choqué les amoureux du club. En juin et juillet, la campagne d’abonnement avait fonctionné. Depuis le revers de Monaco, seulement trois supporters ont acheté leur pass pour la saison, à en croire Michel Tonini, président des Yankees du virage Nord, pour football club de Marseille.

« Avant, il y avait au moins 500 supporters sur liste d’attente, près à récupérer un abonnement en cas de désistement. Aujourd’hui, les supporters ont pris l’habitude d’attendre avant de payer. Cette saison, il y a eu un petit coup de boost grâce à Mc Court, au « Champions Project ». Au sixième but de Monaco, ça s’est arrêté net. Et depuis, on a fait trois abonnements en une semaine… Mitroglou pour relancer les ventes ? Franchement, je ne me suis même pas posé la question. »