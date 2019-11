En ouverture de la 15e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillera le Stade Brestois 29 vendredi soir (20h45, à suivre en direct sur notre site). À deux jours de cette rencontre, André Villas-Boas s’est donc présenté en conférence de presse. L’occasion de faire un point sur la blessure de Florian Thauvin, touché à la cheville depuis plusieurs mois.

« On reste focus sur un retour à l’entraînement mi-janvier. On garde cet objectif. Il n’a pas encore repris la course. On prend tous les conseils de son chirurgien, et je pense qu’on va garder cet objectif, à, savoir mi-janvier. Après, avec l’aspect physique, ça va tarder un peu mais il lui faudra 2-3 semaines. Donc oui, on peut dire février pour qu’il soit prêt à jouer, mais mi-janvier pour l’entraînement », a lâché le coach portugais. Si tout se passe bien, l’international français pourrait donc retrouver ses coéquipiers dans un peu moins de deux mois.