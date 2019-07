Après Mario Balotelli (28 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’Olympique de Marseille, Parme a visiblement décidé de tenter un autre coup sur le marché des transferts. Selon La Gazzetta dello Sport, les Parmesans seraient très intéressés par les services de Kevin-Prince Boateng (32 ans).

Prêté ces six derniers mois au FC Barcelone, l’attaquant international ghanéen (15 sélections, 2 buts) a annoncé son départ de l’écurie blaugrana et son retour à Sassuolo donc. Logique vu les arrivées annoncées d’Antoine Griezmann (28 ans) et Neymar (27 ans). À noter que Yann Karamoh (19 ans, Inter Milan) figure également sur la liste parmesane.

