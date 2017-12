Paul Pogba n’est plus le joueur le plus cher de l’histoire. Le milieu central français de 24 ans, qui avait coûté 120 millions d’euros à Manchester United, a vu Neymar lui pulvériser le record après son transfert de 222 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Mais pour Pogba, un joueur vaut autant que lui, voire plus : Delle Alli de Tottenham.

« Je pense qu’il vaut même plus que 100 millions de livres (113 millions d’euros). Il suffit de le regarder jouer. Il est très talentueux et très jeune. Mais il est mature également, on peut voir cela dans son football. Il gère très bien la communication. On peut voir qu’il s’en moque un peu. Il doit et va se concentrer sur le football, le reste suivra. Toujours se concentrer sur le terrain », estime l’international français dans une interview accordée à Standard Sport.