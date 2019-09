Le transfert de Paulinho au FC Barcelone en 2017 avait beaucoup fait parler, et son repart pour le club où il évoluait un an plus tard, le Guangzhou Evergrande, encore plus. Dans un entretien accordé à AS, il est revenu sur cette année où il avait notamment gagné la Liga et la Coupe du Roi.

« Pendant cette année, j’ai donné tout ce que j’avais et je suis heureux d’avoir fait partie de l’histoire d’un club aussi grand. Je crois que les supporters ont un bon souvenir de moi. Je regarde les matchs dès que je peux. Je me souviendrai du Barça toute ma vie, ce fut une expérience brillante pour moi », a lancé le Brésilien.

